«رشا» قتلت زبونها وطعنت صديقه.. اختلفوا على 200 جنيه ثمن «المتعة الحرام»

تتمتع «رشا»، 32 عاما، بقدر معقول من الجمال، دفع زوجها للتفكير في استثماره عبر تقديمها لراغبي المتعة، لم يتوقع الزوج الذي يدعى «جمال»، 41 عاما، أن تنهي زوجته مغامرة المتعة الحرام بجريمة مروعة، فقد دأب على استقطاب الرجال لها، حتى اعتادت الزوجة على الأمر.

في أحد الأيام، أحضر «جمال» 3 رجال لقضاء ليلة مع زوجته، مقابل 400 جنيه، لكن الزبائن لم يلتزموا بالاتفاق، وحاولوا دفع 200 جنيه فقط، وهو ما أثار غضب «رشا»، فتوجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينا غرسته في صدر أحد زبائنها ليلقى مصرعه في الحال، كما تمكنت من إصابة شخص آخر بطعنة نافذة في صدره، بينما نجا الثالث من المذبحة.

الزوج مريض

خلال التحقيقات مع الزوجة الثلاثينية عقب القبض عليها في سوهاج، قالت إنها قبل سنوات تزوجت من زوجها العامل البسيط الذي أصابه المرض، وأصبح يعمل يوما ويجلس في البيت أياما، وضاق بهم الحال ولم يتمكن من تدبير نفقات أسرته الكبيرة، فقرر استغلالها في ممارسة الرذيلة بمقابل مادي حتى يتمكن من تربية أولاده.

اللقاء الأول: تاجر ثري

قام الزوج «جمال» بتدبير لقاء بين زوجته وصديقه التاجر الثري الذي يبحث دائما عن شهواته، فدعاه إلى منزله لتناول الشاي، وطلب من زوجته أن تأخذ حريتها في المنزل فهو بمثابة أخ له، وتكررت زيارة التاجر للمنزل وفي كل مرة كان يحمل لهم الهدايا ويغدق عليهم الأموال.

مع مرور الوقت، شعر «جمال» أن زوجته بدأت تنجذب نحو صديقه التاجر، فصارحها بأن صديقه أصبح مغرما بها، وهو ما يبدو واضحا من نظراته إليها، كما أخبرها بأنه يعلم أنها هي الأخرى معجبة بصديقه، فلم ترد «رشا» وطأطأت رأسها في الأرض، ليخبرها الزوج أنه في المرة المقبلة سيتركهما وحدهما في المنزل ويخرج، وعليها أن تستمتع بوقتها معه طالما أنه سيدفع لها ما تطلبه.

جريمة بسبب 200 جنيه

بعد ذلك، اتفق الزوج مع عامل وصياد وسائق «توك توك» على ممارسة الرذيلة مع زوجته مقابل 400 جنيه، وعندما فرغ الثلاثة لم يدفعوا سوى 200 جنيه، فاعترضت «رشا» على الإخلال بالاتفاق واحتدم النقاش بينهم، فأسرعت إلى المطبخ وأحضرت سكينا وانهالت على العامل ولم تتركه سوى جثة هامدة، وتمكنت من إصابة الصياد بطعنة في الصدر، بينما تمكن سائق «التوك توك» من الهرب، وسارعت بنقل الجثة بمساعدة زوجها لمستشفى جامعة سوهاج.

أحيلت المتهمة للنيابة التي تولت التحقيق، وأحالتها لمحكمة جنايات سوهاج والتي قضت أمس الأول بإعدامها شنقا.