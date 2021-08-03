التحقيقات.. قاتل حماه: «عشان خاطر حماتي قتلت جوزها»

فجرت تحقيقات النيابة العامة مع قاتل حماه في إحدى قرى مركز بلقاس في الدقهلية، مفاجأة مدوية، هوي أن المتهم «محمود» الشاب العشريني، كانت تربطة علاقة محرمة مع حماته «سماح» البالغة من العمر 39 سنة، استمرت سنة كاملة في غياب زوجها الذي كان يعمل في شركة بترول، ويقضي في العمل 15 يومًا متصلة «مبيت» قبل أن يعود إلى منزله: «أنا بعشق حماتي وكان بينا علاقة حميمية استمرت سنة يعني بعد جوازي من بينها بشهرين بس، وأنا قتلت جوزها عشان كنت بغير عليها".

الشاب والعشيقة

وبحسب تحقيقات النيابة التي دونت اعترافات المتهم أنه قرر الانتقام من زوج ابنته حتى يخلو له الجو بعشيقته "حماته" فوضع خطة القتل بمفرده دون علم حماته فانتظر المجني عليه حتى عاد من عمله ونصب له فخًا استدرجه للجلوس معه لسهرة مخدرات ليتناولا فيها الحشيش وخلال وجودهما بمفردهما نجح المتهم في شنق حماه بشال حتى الموت ثم تخلص من هاتف الضحية المحمول بإلقائه في الترعة حتى يضلل رجال المباحث بتحديد آخر مكالمة هاتفية جمعته بحماه قبل الحادث وقت أن طلب منه للحضور للسهر معه.

جلسة الكيف والقتل

تخلص الشاب من جثمان حماه أيضًا في إحدى الزراعات بعد أن نفذ جريمته وهما جالسان في منطقة زراعية قرية من قريتهما في بلقاس ، وبعد أيام كشفت المباحث تفاصيل الجريمة وألقت القبض على المتهم ، وتم استدعاء عشيقته التي أعترفت بعلاقتها مع زوج ابنتها بقولها:" جوز بنتي بيحبني وكان بينا علاقة محرمة كان بيبات عندي وبيترك بنتي لوحدها، ومكنتش أعرف حاجة عن جريمة القتل" وأكدت تحريات المباحث أن المتهم نفذ الجريمة بمفرده دون إبلاغ عشيقته بالتخطيط لها أو حتى بعد تنفيذها.

تلك الجريمة حدثت منذ قرابة 13 شهرًا وأحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم شنقًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.