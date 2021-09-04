أسعار العملات في مصر اليوم السبت 4-9-2021 مقابل الجنيه

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، أسعار العملات وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى الجانب الآخر سجّل سعر اليورو، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، بينما سجّل في البنك التجاري الدولي، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وفي الأهلي المصري، 18.45 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib، نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.47 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، نحو 21.51 للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وأخيرًا سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.