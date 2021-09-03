إسقاط معظمها.. تفاصيل ليلة القصف الإسرائيلى على محيط دمشق.. «فيديو»

تصدت الدفاعات الجوية بالجيش السوري، بعد منتصف الليل لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في محيط العاصمة السورية دمشق، حيث تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري سوري: أنه فى حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم الجمعة نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

التلفزيون السوري ينقل لقطات تصدى الدفاعات الجوية للقصف

وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري في التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص وأسقطت معظمها.

وعرض التلفزيون السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء العاصمة السورية دمشق.

المرصد السوري: الغارات استهدفت منطقة برزة وجمرايا

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، «غير حكومي ومقره العاصمة البريطانية لندن»: إن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات الجيش السوري تستخدمها مليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة في كل من البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف العاصمة دمشق، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة».

وأوضح المرصد، في بيان، أنه وثق في 20 أغسطس الماضي، مقتل 4 من العاملين مع حزب الله اللبناني بينهم إيراني وعراقي واثنان من جنسية سورية، وإصابة آخرين، جراء الضربات الإسرائيلية على مستودع للذخيرة وتجمعات لـ«حزب الله» اللبناني، في منطقة قارة بريف دمشق قرب الحدود السورية مع لبنان.

يذكر أن إسرائيل نفذت منذ مطلع عام 2021 وحتى اليوم، أكثر من 17 استهدافا، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير أكثر من 41 هدفا ما بين مبان ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات في سوريا.