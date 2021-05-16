قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وإصابة 10 إسرائيليين أثناء هروبهم..«فيديو»
استشهاد ما لا يقل عن 145 مواطنا في غزة بينهم 41 طفلا
كتب:
حاتم سعيد حسن
02:44 ص | الأحد 16 مايو 2021
قصف طيران الاحتلال على غزة
قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بغارات جوية عنيفة ليلة السبت – الأحد، تزامنا مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عددا من الصواريخ على تل أبيب، وأوضح مراسل موقع «سبوتنيك» أن القصف الإسرائيلي تسبب في انفجار عنيف تزامن معه انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة غزة.
فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلين في شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي بغزة، ودكهما فوق رؤوس السكان، ونشرت مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي سببه قصف الاحتلال.
#شاهد جانب من استهداف أحد المنازل بشارع الوحدة في مدينة غزة pic.twitter.com/NrAwZ3RNoS— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021
وكانت دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، مبنى مؤلفًا من 12 طابقًا في مدينة غزة، والذي يضم مكاتب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية وقناة «الجزيرة» القطرية.
فيما ذكرت مصادر طبية في غزة، استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في القصف الإسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي الوقت ذاته أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلًا من الصواريخ على وسط وجنوب إسرائيل، واستهدفت بعض الصواريخ محيط مطار بن غوريون.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 10 إسرائيليين بجروح طفيفة خلال هروبهم باتجاه الملاجئ عقب إطلاق وابلًا من الصواريخ من قطاع غزة.
#شاهد سماء تل أبيب قبل قليل pic.twitter.com/jYxAfS64Jv— صوت الأقصى (@Alaqsavoice) May 15, 2021
يذكر أنه لم يظهر أي مؤشر حتى الآن على تراجع العمليات القتالية مع دخول يومها السابع مع إعلان الفلسطينيين أن ما لا يقل عن 145 استشهدوا في غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين الماضي من بينهم 41 طفلا.
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