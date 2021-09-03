ملفوف داخل قطعة قماش.. العثور على رضيع أمام مسجد قرية بالغربية

عثر أهالي قرية قصر نصر الدين، بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، على طفل رضيع حديث الولادة ملفوف داخل قطعة قماش بجوار أحد مساجد القرية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة ملفوف داخل قطعة قماش بجوار أحد مساجد قرية قصر نصر الدين، وذلك في ظروف غامضة.

نقل الطفل إلى مستشفى كفر الزيات العام لتوقيع الكشف الطبي عليه

على الفور انتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية، وفريق من مباحث قسم شرطة كفر الزيات، وبالمعاينة تبين أن الطفل حديث الولادة ملفوف داخل قطعة قماش بجوار احد مساجد القرية، ومنزل سالم العربي، على طريق كفر الزيات - أبو الغر، وإن الطفل ليس له أي علامات ظاهرية، وتم إخطار الجهات المعنية في التضامن الاجتماعي، ونقله إلى مستشفى كفر الزيات العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، ورعايته وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتعد واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة، هي الثانية داخل محافظة الغربية خلال 4 أيام، بعد واقعة العثور على طفل حديث الولادة عمره ساعة على قيد الحياة، داخل كيس قمامة أسود، ملقى على ترعة بقطور البلد، في حالة بكاء شديد، وعثر عليه الأهالي داخل كيس أسود، على شاطئ أحد الترع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، و تم ايداع الطفل في مستشفى قطور المركزي وتوقيع الكشف الطبي عليه وتوفير الرعاية الطبية الكاملة له بعد عمل عدة الفحوصات طبية والتأكد من سلامته.