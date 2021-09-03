صحة الغربية: استمرار قوافل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، استمرار تدشين حملات وقوافل طبية وعلاجية الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنه علي مستوي الوحدات الصحية والادارات التابعة لها بكافة قري ومراكز المحافظة.

صحة الغربية: انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

تأتي تلك المبادرة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بوحدات الدمج بقري ومراكز المحافظة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرض ومضاعفات الوفيات.

القوافل تستهدف متابعة الفحص والعلاج والحد من مرض ومضاعفات الوفيات

في ذات السياق كشف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية أن تلك القوافل لاقت استحسان كبار السن من الرجال والنساء فضلا عن استمرارها اليوم الرابع علي التوالي، مشيرا أنه يتم توفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا، ما يسهل العلاج والشفاء، كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته إلي مساعديه بأهمية الإشراف الكامل علي الطواقم الطبية والعلاجية وإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للحفاظ على صحة المواطنين .

وزارة الصحة المصرية تخاطب مديريات القوافلةالصحية

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل ذلك، وهو ما ظهر جلياً من خلال كافة المبادرات الرئاسية الصحية السابقة.

من ناحية أخري أكدت الدكتوره نشوي مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية أن المبادرة تستهدف الكشف الطبي عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي للمواطنين بالمحافظة بدءا من مرحلة 18 سنة من خلال إجراء التحاليل الطبية بالمجان والمتابعة وصرف العلاج.

وكشف وكيل الصحة أنه يتم الكشف من خلال وحدة الدمج بمختلف مراكز وقري المحافظه وتخصيص 161 فريق طبي وذلك بدء من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثانية ظهرا مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوي لمنع تفشى فيروس كورونا والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.