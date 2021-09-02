«تعليم الغربية» يناقش ضوابط امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ناقش ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، ضوابط امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2021، وذلك خلال اجتماعه برؤساء لجان الثانوية العامة، بحضور أسامة الشاعر، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تعليم الغربية يضع الاستعدادات الكاملة لامتحانات الدور الثاني بلجان الثانوية العامة

ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل الموافق الرابع من سبتمبر الجاري، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، على أن تستمر حتى الثالث عشر من نفس الشهر، حيث يؤديها 1928 طالبا وطالبة في 15 لجنة على مستوى الغربية.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

تعليم الغربية: ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للكورونا

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب، مؤكدا أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان.

وشدد على قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الإلكترونية المتوفرة باللجان.

تعليم الغربية: توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان

كما كلف "حسن "، بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة، لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 19 استراحة بطاقة 736 سريرا، بها كافة وسائل الإعاشة داخل جميع الاستراحات الموزعة بجميع الإدارات.