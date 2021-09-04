سعر اليورو اليوم السبت 4-9-2021 في البنوك المصرية

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك عودة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات نستعرض سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت وذلك كما يلي:

سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة

وسجل سعر اليورو في بنك عودة، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، 18.49 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.44 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار مختلف العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة، نستعرضها على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي، فسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نفس السعر حيث استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.