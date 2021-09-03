التنمية المحلية تحدد ساحات الانتظار بالمحافظات لتطبيق قانون السايس

أعلنت وزارة التنمية المحلية، البدء بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية لتطبيق قانون السايس، وخاطبت المحافظات بسرعة تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التي سيتم تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 بها.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريح لـ«الوطن» إنه بعد تدريب المختصين بالمحافظات على تطبيق قانون انتظار المركبات بدأت إجراءات التطبيق، وظهر ذلك في بعض المواقع بالقاهرة والجيزة، وتأتى المحافظات تباعا لضبط الشارع والحد من الفوضى ومنع استغلال المواطنين والقضاء على ظاهرة السايس العشوائي، مضيفا أن الوزارة طالبت المحافظات بتحديد ساحات الانتظار وتكوين لجنة مركزية بكل محافظة تتضمن ممثلا عن وزارة الداخلية لتطبيق قانون السايس وتكون معنية بتحديد الساحات ومواقع الانتظار ورسوم الانتظار المقررة وإصدار تراخيص العمل لمزاولة مهنة السايس.

وأشار قاسم، إلى أنه يتم وضع كراسة شروط للعمل بها بالمحافظات لضبط الأداء حيث سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة لتشغيل ساحات الانتظار أن تكون مساهمة ذات مركز مالي مقبول مع إدخال التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن القانون يساعد في إبراز المظهر الحضاري والقضاء على السلبيات الموجودة بالشارع.

إخطار الموافقة على رخصة سايس خلال 15 يوما

وأوضح قانون تنظيم انتظار السيارات أنه في حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يتم إخطار طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد الرسم، وفى حالة مرور 30 يوما من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتلغى الموافقة عليه.

زي محدد لمزاولة مهنة السايس

وأشار قانون السايس إلى أن من يحصل على رخصة مزاولة مهنة السايس وجب عليه ارتداء زي مخصص وفق ما تحدده اللجنة المختصة مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص مع الالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة.