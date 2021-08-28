منها «الأطفال والسوابق».. فئات محرومة من مزاولة مهنة السايس

مع بدء التطبيق التجريبى لقانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، حدد القانون شروط وضوابط الحصول على رخصة مزاولة مهنة السايس وهى: أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، والحصول على رخصة قيادة سارية حاليا، فضلا عن إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل العمر عن 21 عام، والحصول على شهادة صحية معتمدة من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بالصحة بعدم تعاطى المخدرات، وألا يكون سبق الحكم عليه فى عقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أوالتعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

رخصة مزاولة مهنة السايس

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن رخصة مزاولة مهنة السايس وفق القانون لاتمنح للأطفال أو البلطجية من أرباب السوابق أو المحكوم عليهم فى أى قضايا، مضيفا «يحظر منح رخصة سايس لأى شخص مدمن أو يتعاطى مخدرات أو ليست لديه رخصة قيادة أو أمى لا يجيد القراءة والكتابة، وكلها ضوابط لتنظيم العمل فى ساحات الانتظار، كما لا يسمح باستغلال أى موقع لتحويله إلى ساحة انتظار فأى ساحة أو موقع انتظار تحدده اللجنة المختصة بكل محافظة بالتنسيق مع المرور لعدم إعاقة حركة السير».

وتابع: «أن رسوم الانتظار تحددها اللجنة المختصة»، قائلا: «الأمر غير متروك لكل حى وغير مسموح بتجاوز الرسوم المقررة، وأى مخالف لتلك الضوابط يتم وقف الترخيص الخاص به وفق القانون».

رسوم استخراج رخصة السايس

وحدد قانون السايس 150 لسنة 2020 رسوم استخراج الترخيص، حيث تختلف حسب الموقع والمساحة، ففى المدن والأحياء رسوم ترخيص السايس 1000 جنيه إذا كان الموقع يستوعب من مركبة حتى 20 مركبة، ورسوم الترخيص 2000 جنيه إذا كان الموقع من 21 مركبة فأكثر، أما عواصم المحافظات والمدن الجديدة تكون رسوم الترخيص1500 جنيه إذا كانت ساحة الانتظار تستوعب من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه.

ومن 21 مركبة فأكثر تصل الرسوم لـ3000 جنيه، ثم تأتى الأماكن المتميزة برسوم ترخيص 2000 جنيه فى حالة استيعاب الساحة من مركبة حتى 20 مركبة، ومن 21 مركبة فأكثر تكون رسوم الرخصة 3000 جنيه، على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد.