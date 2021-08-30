رغم قرار بدء التطبيق التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، لكن التطبيق لم يبدأ حتى الآن، ما دفع كثيرون للتساؤل: «لماذا لم يظهر أثر تطبيق قانون السايس في المحافظات حتى الآن؟»، وهم ما أوضحه مصدر في وزارة التنمية المحلية، قائلا إنّ التطبيق التجريبي للقانون بدأ في عدد من الأماكن بمحافظتي القاهرة والجيزة للوقوف على السلبيات والإيجابيات في مسألة التطبيق، فضلا عن عقد ورش تدريبية لكل المعنيين بتطبيق قانون السايس في المحافظات للتعريف بآليات التنفيذ والفلسفة من القانون، والاستفادة من الأخطاء التي حدثت في التطبيق التجريبي.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ المحافظات بدأت إجراءات تطبيق قانون السايس 2021، بتشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تضم في عضويتها ممثلا من وزارة الداخلية لتحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التي سيتم العمل بها، والتي تخضع لولاية المحافظات، بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين، وجرى البدء بساحات الانتظار الموجودة في المدن والشوارع الرئيسية، متوقعا أن يظهر أثر تطبيق القانون في المحافظات بعد بدء إجراءات التنفيذ.

التطبيق في القاهرة والجيزة

وأكد المصدر، أنّ تطبيق قانون السايس بدأ في عدد من الأماكن، تتمثل في عدد من الشوارع بـ6 بأحياء في القاهرة، وهىي: الوايلي، بولاق أبوالعلا، عابدين، وسط وغرب القاهرة، والسيدة زينب، وفي الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بـ4 شوارع، لافتا إلى أنّ قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، يساعد في تحقيق الانضباط وتعظيم الموارد وحماية المواطنين من الممارسات السلبية للسايس في الشارع.

عائد قانون السايس

وفيما يتعلق بالعائد من تطبيق قانون السايس، أشار إلى أنّ العائد المالي يعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق، من خلال رفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل، ودعم المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى بالمحافظات.