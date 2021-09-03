وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مهندس الديكور أحمد زعفان

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين، مهندس ومصمم الديكور أحمد زعفان الذي غيبه الموت صباح اليوم الجمعة 3 سبتمبر، عن عمر ناهز 54 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

المهندس الراحل أحمد زعفان من مواليد فبراير 1967، وتخرج في أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور، وتميز بمهارته الفائقة في رسم مناظر العروض الفنية، كما صمم ديكور العديد من العروض الفنية على مسارح دار الأوبرا المصرية، وداخل مصر وخارجها.