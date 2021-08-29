وزيرة الثقافة: مسرح متنقل يمر بمختلف قرى المنيا.. و«حياة كريمة» سهلت تنفيذ المبادرات

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن بعض قصور الثقافة كانت متوقفة منذ سنوات كثيرة، من بينها مركز ثقافة المنيا الذي توقف منذ 23 سنة بعد مشاكل إدارية ووفاة المقاول المشرف على القصر، لافتة إلى أن طول هذه المدة ليس أمر طبيعيًا، ويجرى حاليًا استكمال العمل في القصر منذ عام 2014 فهو الآن في مراحله الأخيرة إذ تم تلافي كثير من المشكلات، منوهة بأن مساحته تصل إلى 2000 متر وهي مساحة كبير للغاية، متوقعة أن يجرى افتتاحه خلال شهرين على الأكثر.

تعديل المسرح في المنيا

وأضافت «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يجرى إقامة مسرح متنقل في المنيا يقام بشكل دوري ليمر في مختلف القرى بسهولة، كما يجرى تعديل المسرح فيه وإيجاد غرف للفنانين لإفادة الأهالي في الصعيد والمنيا، خاصة أن محافظة المنيا لا يوجد بها عدد كبير من القصور الثقافية، مؤكدة أن وزارة الثقافة متواجدة في ساحل سليم في أسيوط، وجرى تقديم عروض في 15 قرية، و تقديم ورش فنية وبرامج لتميكن المرأة بجانب معرض لسيدات القرى الذين قدموا إنتاج غزير وكذلك إنشاء ورش لاكتشاف مواهب الأطفال.

«عبد الدايم»: حياة كريمة سهلت على وزارة الثقافة

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الثقافة أصبحت للجميع فهناك مجهود كبير من قبل الوزارة وخاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف فروعها بالمحافظات، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سهلت انتشار وزارة الثقافة في القرى المختلفة، إذ يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.