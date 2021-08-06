وزيرة الثقافة تنعى الشاعر حسن رياض: أحد فرسان الكلمة

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الشاعر الكبير حسن رياض، الذى غيبه الموت صباح اليوم الجمعة 6 أغسطس بعد مروره بأزمة صحية، قائلة: «إن الراحل أحد فرسان الكلمة وتميز باسلوب خاص فى التعبير عن المشاعر السامية»، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الشاعر حسن رياض، كتب العديد من الأغانى لعدد كبير من أشهر المطربين وشارك في اكتشاف العديد من المواهب، في الشعر والغناء، ولعب دورا كبيرًا في نشر الثقافة والمعرفة، من خلال عمله بقصور الثقافة، متصديًا للأفكار الظلامية.

كما شارك الراحل في المئات من الأمسيات الشعرية المختلفة، سواء في قصور الثقافة، أو المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب اللقاءات التى نظمتها مؤسسات المجتمع المدني، وبيوت الثقافة.