افتتاح 5 مساجد بتكلفة 8 ملايين جنيه في كفر الشيخ 

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، مسجد التوحيد بقرية أبوالعزائم بسيدي سالم، بحضور الشيخ عطا بسيوني،وكيل مديرية الأوقاف، ويسري بسيوني ،نائب رئيس مدينة سيدي سالم،والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة، كما تم افتتاح 4 مساجد أخرى، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم، إنه تم افتتاح 5 مساجد بتكلفة 8 ملايين و750 ألف جنيه بالجهود الذاتية، وهي مسجد التوحيد بقرية كفر أبوحطب بمركز قلين، والفتح بعتل شابه بدسوق بحري، والتوحيد بقرية أبوالعزائم بسيدي سالم، والكبير بالبستاوي بقري العجوزين بدسوق، والمتولي بقرية أبومصطفى بالرياض.

الخطباء يوجهون المصلين بالسلام مع النفس ومع الآخرين

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، خلال خطبة الجمعة الموحدة «السلام مع النفس والكون»، إن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، والسلام هى الجنة التي وعد الله بها المؤمنين، ونبينا نبي السلام ويقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، وتحية المؤمنين بالجنة السلام لقوله تعالى «وتحيتهم فيها سلام»، والسلام مع النفس بأن يقيها الإنسان من المهالك، لقوله تعالى «قد أفلح من زكاها وقدخاب من دساها»، وسلام الإنسان مع جاره، لقول رسول الله «والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»، حتى السلام مع المختلفين لنا في الدين، لقوله تعالى «لايناهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم».