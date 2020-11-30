"الأوقاف" تعلن عن افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل بكفر الشيخ

قال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف، إن يوم الجمعة المقبل سيشهد افتتاح 10 مساجد ما بين إحلال وتجديد وجديدة أنشئت معظمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية.

وجاءت أسماء وعناوين المساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم افتتاح 4 مساجد بمركز الحامول وهم، مسجد عزبة جمعة بعزبة جمعة، مسجد التقوى، بقرية 12 الحفير، مسجد الرحمة بقرية 13 الحفير، مسجد محمد الدسوقي رحمه الله، بقرية القليني.

وفي مدينة دسوق سيتم افتتاح مسجد واحد وهو مسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بقرية العجوزين، وفي سيدي سالم، سيتم افتتاح مسجد عبد العال حسن، بقرية دمرو، كما سيتم افتتاح مسجد عاشور بقرية قبريط بمركز فوة.

كما سيتم افتتاح 3 مساجد بمركز كفر الشيخ، وهم مسجد السلام، يوسف قنديل، وكذلك مسجد عزبة فهمي عيسوي، بمحلة القصب، ومسجد الرحمة بالعونة، بشرق كفر الشيخ.