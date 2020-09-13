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محمود مسلم

افتتاح 6 مساجد بكفر الشيخ بـ15 مليون جنيه  

كتب:

سمر عبد الرحمن
08:36 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تقرر افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، بعد إحلالها وتجديدها بمعرفة الوزارة والجهود الذاتية.

قال الفقي، إن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف وافق على فرش المساجد بعد تطويرها بتكلفة 15 مليون جنيه، وأقيمت تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية.

يأتي الافتتاح في حضور قيادات الدعوة بالمديرية، حيث سيجري افتتاح مساجد "كوم السعداء بمدينة قوة، النور بعزبة السعدة في مركز مطوبس، والرحمة بمنطقة تعاون ثان في مركز الحامول، الفتح بقرية القصابي، والصالحين بقرية صرصار، التابعتين لمركز سيدي سالم، والشيخ حسن بقرية صندلا في مركز كفر الشيخ".

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