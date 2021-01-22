افتتاح 4 مساجد بكفر الشيخ 

تفتتح مديرية أوقاف كفر الشيخ، برئاسة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، 4 مساجد، في إطار خطتها لافتتاح عدد من المساجد بعد التطوير أو الإنشاء الجديد، سواء بالجهود الذاتية أو ضمن ميزانية الوزارة.

وسيُجرى افتتاح مسجد أحمد سليمان البحري، بمركز سيدي سالم، ومسجد فجر الإسلام بقرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، ومسجد 58 البحرية، بقرية الأندلس التابعة لمركز الرياض، ومسجد منطقة القبلي بقرية السبعين التابعة لمركز سيدي سالم

وفي وقت سابق، افتتحت المديرية 6 مساجد بعد تطويرها بتكلفة 15 مليون جنيه، وأقيمت تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، وهم «كوم السعداء» بمدينة قوة، و«النور» بعزبة السعدة في مركز مطوبس، و«الرحمة» بمنطقة تعاون ثان في مركز الحامول، و«الفتح» بقرية القصابي، و«الصالحين» بقرية صرصار، التابعتين لمركز سيدي سالم، و«الشيخ حسن» بقرية صندلا في مركز كفر الشيخ.

وافتتح خلال الفترة الماضية، 12 مسجدًا ضمن 19، ما بين إنشاء جديد أو إحلال وتجديد بتكلفة 55 مليون جنيه، وبلغ عدد المساجد بالمحافظة 4 آلاف و50 مسجدًا.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار المساجد وإنشائها، وفرشها، وهناك عدد من المساجد تحت الإنشاء بالقرى، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمشاركة المجتمعية من الأهالي.

وخلال افتتاح المساجد قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في حب الوطن والانتماء حينما قال في «مكة»: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وأَحبَّكِ إلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ ما خرجت»، مؤكدًا أن الولاء يحتم على الفرد الصدق وعدم خيانة أهله أو بيع قضاياهم، فالوطنية الحقيقية بناء ومشاركة وليست مجرد شعارات.

وأضاف، أن المحافظة تحظى باهتمام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خاصة فيما يتعلق بتطوير المساجد وصيانتها أو إنشاء بعض المساجد الجديدة.