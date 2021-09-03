«راندا البحيري»: سوهاج تطورت وأصبح تضم مسارح ومدارس متطورة

قالت الفنانة راندا البحيري في تصريح خاص لـ«الوطن» إن سوهاج تطورت مثلها مثل باقي محافظات الجمهورية التي تشهد تطوير في جميع المجالات، وبرزت مشروعات التطوير في مدينة سوهاج الجديدة وبها مسارح ومدارس متطورة، وأكدت انها سعدت بلقاء جمهور سوهاج، وكانت سعيدة بتفاعل الجمهور مع عرض مسرحية «مسرح الجريمة»، علي مسرح مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون، كما أنها سعدت بلقاء أصدقائها من أبناء سوهاج.

وأضافت، أنها زارت جميع محافظات الصعيد، ولاحظت التطور الذي يحدث في مختلف المجالات، موضحة أنها ارتبطت بأهل الصعيد وعاشت معهم فترة طويلة من خلال الأعمال التي قدمتها ومنها مسلسل سلسال الدم، الذي لعبت فيه دور عاليا دكتورة القانون ابنة نصرة، لافته أنها علي مدار 10 أعوام تعيش مع أهل الصعيد من خلال الأدوار الصعيدية.

لقاء مع الصحفيين من أبناء محافظة سوهاج

جاءت تصريحات الفنانة راندة البحيري، في لقاء مع الصحفيين من أبناء محافظة سوهاج عقب الانتهاء من العرض المسرحي «مسرح الجريمة»، مساء أمس الخميس، بمدينة سوهاج الجديدة غرب محافظة سوهاج، حيث امتد العرض علي مدار يومى الأربعاء والخميس.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي «مسرح الجريمة»، من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وبطولة الفنانة راندا البحيري، وتأليف الكاتب مصطفى غزال، وإخراج محمد علام، واقيم على هامش العرض المسرحي معرض للمشغولات اليدوية، مثل صناعة النسيج اليدوي التلي والتي يتميز بها أبناء محافظة سوهاج.

تدشين مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة

وشهد اليوم الأول من العرض المسرحي تدشين مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة، ثم اعقبه توقيع أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيل المستقبل بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية لاستضافة مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون للعروض المسرحية التي تنتجها نقابة المهن التمثيلية، بهدف إحداث حالة من الحراك الثقافي والفني بالمجتمع المحلي بمحافظة سوهاج، وتنفيذ ورش تدريبية للهواة من أبناء المحافظة فى مختلف عناصر العرض المسرحي، وعقد المؤتمرات والندوات التي تُطرح لقضايا تتعلق بالتنمية الثقافية والفنية.

وفي نهاية العرض المسرحي «مسرح الجريمة»، جرى إشراك الجمهور في فك لغز مقتل بطلة العرض المسرحي «حورية»، والتي تجسد دورها الفنانة راندا البحيري، وتم إجراء سحب على الفائزين من الجمهور وتم منح كل منهما مبلغ 10 آلاف جنيه.