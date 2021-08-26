راندا البحيري تكشف تفاصيل دورها في مسرحية «الميراث»: شخصيتي صعبة

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن دورها في مسرحية «الميراث» في أولى عروض مسرح «الجريمة في مصر»، قائلة إن مسرح الجريمة هو عبارة عن مشروع يتكون من أدوار كثيرة، منها دورها في مسرحية «الميراث» من إنتاج نقابة المهن التمثيلية وإخراج محمد علام وتأليف مصطفى غزال.

شخصيتي في المسرحية صعبة وعندها صراع داخلي جامد

وأضافت «البحيري»، خلال لقاء ببرنامج «الفن في البيت»، المذاع على شاشة قناة ten، اليوم، أن شخصيتها في المسرحية تدعى «حورية»، وهي شخصية صعبة للغاية لأنها متناقضة حيث يبرز بداخلها الخير والشر في نفس الوقت «عندها صراع داخلي جامد».

وأشارت إلى أن دورها في المسرحية هو الأصعب خلال مسيرتها الفنية، «أنا كنت تعبانة أوي في البروفات، تعبت من الشغل، مجهود كبير وجبار، فالمجهود دة لما كلل بالنجاح الحمد لله الصدى كان حلو على الاقل الناس اللي بتيجي تتفرج بتشكرنا وتكلمنا ويقولنا شكرا أنكم عرضتوا العرض دة ردود الفعل عظيمة».

مشروع مسرح الجريمة سبق لنقابة المهن التمثيلية

ولفتت إلى أن مشروع مسرح الجريمة هو سبق للمسرح المصري ونقابة المهن التمثيلية، «كنت قبل كدة بقول مش هشتغل مسرح بس بعد ما أستاذ محمد علام قالي الفكرة وافقت علطول، مكنتش بحب المسرح، المسرح صعب جدا ومحتاج لياقة وخبرة كبيرة ومذاكرة وتعب ومجهود وتفرغ نفسي».

يذكر أن راندا البحيري، تواصل تقديم مسرحية «الجريمة»، على مسرح النهار، التابع لنقابة المهن التمثيلية، كما تستعد لتقديمها في محافظة سوهاج مطلع شهر سبتمبر المقبل.

مسرحية «الجريمة»، من بطولة الفنانة: راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبدالله عبدالغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه.