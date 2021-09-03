التضامن: إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمجان فى قنا

تفقد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أعمال إنشاءات مركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور أحمد جمال، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، ليكون أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة حيث يتم تصميمه وفقا للمعايير الدولية ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين، وذلك وفق تعليمات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

المركز يقدم الخدمات العلاجية بالمجان فى سرية تامة

ونقل عثمان، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة تحيات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للقائمين على تنفيذ أعمال الإنشاءات ومواصلة العمل تمهيدا لافتتاح المركز قريبا، مؤكدا أن هذا المركز سيقدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة وسيكون منارة لأهل الصعيد، حيث تقديم جميع الخدمات مجانية وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

السعة الاستيعابية للمركز 92 سريرا

وتصل السعة الاستيعابية للمركز إلى 92 سريرًا بالنسبة للحجز الداخلي، كما سيتضمن عيادات خارجية صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي»، وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يشتمل على مجمع ورش «تدريب مهني»، يضمن العديد من تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وسيتم تقديم كافة الخدمات العلاجية.

وعلى جانب آخر يواصل المتعافين من الإدمان العمل داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا والنجارة للمركز الجديد المقرر افتتاحه بمحافظة قنا لعلاج الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان «بإيدينا»، وتتضمن تأثيث المراكز الجديدة لعلاج الإدمان من أعمال المتعافين.