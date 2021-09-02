التضامن: تدريب الرائدات المجتمعيات بقرى «حياة كريمة» لنشر رسائل «وعي»

قال الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج «وعي» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم استهداف كل الأسر بقرى «حياة كريمة» ضمن البرنامج، الذي يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية مهمة والمتمثلة في «المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، الزيادة السكانية «2 كفاية»، التمكين الاقتصادي، ختان الإناث، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات».

تدريب الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على رسائل البرنامج

وأضاف مجدي حلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تدريب الرائدات المجتمعيات، و يتم تدريب مكلفات الخدمة العامة على رسائل البرنامج، مشيرا إلى أنه يتم استهداف الأهالي بقرى «حياة كريمة»، ويتم حاليا اختيار الجمعيات الأهلية للعمل بقرى حياة كريمة.

ولفت إلى أنه يتم من خلال الرائدات المجتمعيات بالقرى معرفة أكثر العادات السلبية المنتشرة، حيث يتم اختيارهن من القرية نفسها، فتعد تقريرا بأبرز العادات المنتشرة بالقرية، وطرق تغيير المساوئ بها، سواء كانت هجرة غير شرعية، فيتم التركيز على رسائل الهجرة غير الشرعية ، وإذا كان هناك قرى بها مشكلة طائفية يتم التركيز على رسائل المواطنة، موضحا أن الرائدة الاجتماعية تكون بنت القرية وعلى معرفة بكل ما يدور بها.

نشر الرسائل الصحية والاجتماعية التي تهم كل أفراد الأسرة

وأوضح أنه يتم نشر كل الرسائل الصحية والاجتماعية التي تهم أفراد الأسرة في كل القرى، مثل الصحة الإنجابية وختان الإناث، والتركيز على الظواهر المنتشرة بالقرى ومعالجتها من خلال الرائدات ورسائل برنامج «وعي».

من جانبها، قالت الدكتورة أمال زكي، مسؤولة برنامج وعي بوزارة التضامن، أنه تم التوسع في كل قرى حياة كريمة، مؤكدة أنه يتم تنفيذ فصول محو أمية بالقرى المستهدفة ، كما تم فتح فصول تربية إيجابية.