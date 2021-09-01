140 طالبا من اتحادات الطلاب بـ26 جامعة تطوعوا في «مكافحة الإدمان»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي -رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان ووزارة الشباب والرياضة، معسكرا تدريبيا بالبحر الأحمر لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكل المحافظات، تحت شعار «إعداد القادة من الشباب لمناهضة الإدمان.. أنت أقوى من المخدرات» حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

إعداد برامج تدريبية تؤهل الطلاب كقيادات للعمل التطوعي

وأكد الصندوق في بيان له، اليوم، على أن المعسكر الذي استمر لمدة 4 أيام بمشاركة 140 طالبا وطالبة من رؤساء وأعضاء اتحادات الطلاب بـ26 جامعة على مستوى الجمهورية، يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي.

يهدف المعسكر أيضا إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، والذين تم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي لتنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية عن أضرار المخدرات داخل جامعاتهم وتعريف الطلاب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المعسكر يهدف أيضا إلى زيادة قدرات طلاب الجامعات المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، لافتة إلى أن من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الطلاب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل جامعتهم لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات، مؤكدًا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات

ولفت إلى أنه يتم تدريب هؤلاء الطلاب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030، كما تم تكريم الطلاب المشاركين في المعسكر.