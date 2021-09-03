عابد عناني يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في فيلم «الباب الأخضر»

يشارك الفنان عابد عناني في فيلم «الباب الأخضر» الذي بدأ تصويره الأحد الماضي، ويعد هذا العمل السينمائى التعاون الثاني له مع الفنانة سهر الصايغ، والمخرج رؤوف عبد العزيز بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الطاووس رمضان الماضي 2020.

مدرس الأريفاف يثبت براءة سهر الصايغ في «الباب الأخضر»

وعن تفاصيل الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم أوضح عابد عناني لـ«الوطن» أنه يقوم بدور مدرس لغة عربية في الأرياف يُدعى جلال، يشهد على حدث يقع لبطلة العمل الفنانة سهر الصايغ، ثم يختفي فترة ويعود ومعه دليل براءتها».

وأضاف عناني: «رشحني لهذا العمل المخرج رؤوف عبد العزيز، فبينا كيمياء لطيفة في جميع تفاصيل العمل والممتع في هذه التجربة كواليس العمل وقت التحضير قبل التصوير، وأن كاست العمل من النجوم الكبار هو ما حمسنى للمشاركة فيه».

قصة فيلم «الباب الأخضر»

يناقش الفيلم تركيبة المجتمع المصري في أواخر الثمانيات وبداية التسعينات، وكذلك الفروق بين الشخصيات الموجودة فيه، حيث أن هناك شخصيات بسيطة فى الأرياف تعمل بالزراعة، وشخصيات أخرى تعيش حياة صاخبة.

«الباب الأخضر» بطولة: سهر الصايغ، إياد نصار، خالد الصاوي، محمود عبد المغنى، بيومي فؤاد، عابد عناني، سيناريو وحوار الكاتب أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

عابد عنانى يعيش حالة نشاط

ويعيش عناني حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث يواصل تصوير مسلسل «الثمانية» مع خالد الصاوي وآسر ياسين، تأليف تركي آل شيخ، وإخراج أحمد مدحت، بينما بدأ عناني تصوير فيلم «أزمة قلبية» بطولة خالد سليم، نسرين طافش، قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين ألماظ إخراج مرقس عادل.

كما انتهى من تصوير مشاهده في حكاية «أنا قبلت» بطولة أيتن عامر، وهي إحدى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام.