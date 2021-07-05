عابد عناني: مسلسل «الطاووس» سبب لي مشكلات.. والجمهور ربطني بأدوار الشر

قال الفنان عابد عناني، إنه واجه مشكلات كثيرة في الشارع، بعد تجسيد دور المغتصب في مسلسل «الطاووس»، كاشفاً عن المشكلات التى واجهها بعد دوره في المسلسل الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضانى الماضي.

وأضاف «عناني»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الأحد، أنه كان يجلس فى المنزل خوفًا من المواطنين، بعد الدورين الذين قدمهما في مسلسلي «الاختيار 2» و«الطاووس»، قائلًا: «كنت عارف إن تجسيد شخصية الإرهابي في الاختيار هيكون ليه نوع من التأثير على الجمهور».

وأشار الفنان عابد عناني، إلى أن ردود الأفعال على السوشيال ميديا كانت قاسية جدًا هذا العام؛ خاصة بعد الموسم الرمضاني، معقبًا: «جاء ذلك بسبب تواجدي في دورين والناس كرهتهم فعلاً وكان بيوصلني رسائل من الناس تخض».

نجاحي مع الجمهور أصبح مرتبطا بأدوار الشر

وأوضح أن نجاحه مع الجمهور أصبح مرتبطًا بأدوار الشر رغم أنه شخص طيب بطبيعته، مشيرًا إلى أنه لم يضع في حسبانه مدى تقبل الجمهور للممثل بعد تقديم أدوار الشر، لكنه اكتشف ذلك عقب مشاركته في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"؛ الذي تم عرضه في رمضان 2020، حيث جسد شخصية الإرهابي عماد عبدالحميد.

وأضاف أنه كان سعيدًا بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» أيضاً، مشيرًا إلى أن بيتر ميمي مخرج المسلسل أخبره أنه سيكون ضمن الممثلين المشاركين في العمل، لكنه لم يكن يتوقع أن يكون ظهوره بشخصية عماد عبدالحميد مجددا، موضحًا أن ظهور الشخصية كشف تفاصيل آخرى لم يتم روايتها في قصة عماد بالجزء الأول من المسلسل.

ولفت الفنان عابد عناني، أنه كان يتمنى المشاركة في مسلسل «الاختيار» منذ معرفته بوجود مشروع لتقديم مسلسل عن قصة الشهيد أحمد منسي، وتحدث مع أصدقائه عن أهمية شخصيتي هشام عشماوي وعماد عبدالحميد في المسلسل، وفوجئ بعدها بترشيحه لدور عماد، وهو ما أسعده كثيرا.

وتابع: «اعتذرت عن تقديم عدد من أدوار الشر بعد نجاح مسلسل الاختيار 1»، لكنه قبل المشاركة في مسلسل «الطاووس» لأنه وجد نفسه قادرا على تقديم شئ جديد يضيف له كفنان وللشخصية.