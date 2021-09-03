مياه مطروح تواصل تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن استمرار حملات تلقي العاملين في الشركة للقاح فيروس كورونا، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول جميع العاملين في الشركة على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" للحد من خطر انتشاره والحفاظ على صحة العاملين في الشركة وأسرهم.

توفير جميع أنواع التطعيمات بلقاح فيروس كورونا بمياه مطروح

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية إن مديرية الصحة بمطروح وفرت عددا من الأطقم الطبية المتخصصة والأمصال اللازمة لإعطاء جرعة لقاح كورونا لمواجهة الفيروس ومنع انتشارة للعاملين بالشركة.

الإنتهاء من تطعيم العاملين بالمقر الرئيسى بمياه مطروح

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه جرى تلقي العاملين المسجلين على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة لقاح فيروس كورونا بديوان عام الشركة الرئيسى في مدينة مرسى مطروح، وجارى استكمال التطعيم لبقية فروع الشركة المختلفة في السلوم وسيدي براني، والنجيلة، وسيوة، والضبعة، والعلمين، والحمام، للتيسير عليهم وتشجيعهم في إطار الاهتمام بالصحة العامة للعاملين وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

صحة مطروح تطعم العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا

وصرح الدكتور محمد على المتولى وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مديرية الصحة بمطروح تكثف جهودها لتطعيم جميع العاملين في المصالح الحكومية في مديريات الخدمات والمصالح المختلفة والهيئات والشركات على مستوى محافظة مطروح من خلال فرق طبية مدربة مع توافر جميع أنواع التطعيم لجميع المواطنين في محافظة مطروح، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.