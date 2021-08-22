جامعة مطروح: تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح ،اليوم الأحد، أن الجامعة بدأت تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في إدارة الجامعة وجميع الكليات التابعة لها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام، بدأت من أمس السبت حتى غد الاثنين، ضمن جهود الرامية لمنع تفشي الوباء.

تطعيم العاملين في الجامعة بمقر كلية التربية

وقال رئيس جامعة مطروح، إنه جرى توجيه فريق طبي متخصص إلى مقر كلية التربية في مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إجراءات احترازية خلال تلقي لقاح كورونا بجامعة مطروح

وأضاف رئيس الجامعة أنه يجرى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد في مقر الحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة تجاه منتسبيها، والوقوف صفًا واحدًا مع جهود الدولة للمساهمة في زيادة قاعدة المستفيدين من اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة؛ للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه.

وذكر رئيس جامعة مطروح أن الجامعة قامت بالفعل بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا في أول شهر يونيو الماضي، من خلال الدفع بلجنة طبية متخصصة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمطروح.