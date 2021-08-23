العاملون بتعليم مطروح يتلقون لقاح كورونا (صور)

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ،اليوم الإثنين، إجراءات تلقي العاملين بديوان عام مديرية التربية والتعليم تطعيم لقاح كورونا المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي وفق التعليمات الواردة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح من خلال فريق من الطب الوقائى، تنفيذا للتعليمات الوزارية بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضمن مبادرة «اللقاح أمان».

العاملون بالتربية والتعليم بمطروح يدعمون مبادرة «اللقاح أمان»

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر للمحافظ علي دعمه مبادرة «اللقاح أمان»، وتوفير الفرق الطبية المتخصصة التي تساهم بكامل طاقاتها في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة طوائف الشعب عامة وللمعلمين خاصة.

وتفقد وكيل الوزارة إجراءات تلقي العاملين بديوان تعليم مطروح اللقاح والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المصل بعد القيام بالتسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أن العاملين بالمنظومة التربوية بادروا بالتسجيل ضمن مبادرة اللقاح أمان، إيمانا بأهمية التطعيم كونه يمثل درعا يحمي المجتمع من مخاطر تلك الجائحة العالمية وانطلاق العام الدراسي المقبل في ظل أجواء آمنة مستقرة، ما يحافظ على صحة جميع العاملين في التربية والتعليم ويحمى الطلاب من مخاطر العدوى.

لجنة لمتابعة تلقي العاملين بالتربية والتعليم لقاح كورونا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه وجه القيادات التعليمية بتشكيل لجنة بديوان المديرية لمتابعة تنفيذ تلقي العاملين بالمديرية والإدارات التسع والمدارس التابعة، وذلك من خلال قاعدة بيانات الكترونية تضم جميع العاملين المتلقين للجرعتين الأولى والثانية، ومن لم يتلق أي منها وتسهيل عملية التسجيل لجميع العاملين وإخطار الجميع بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح هو الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، ولن يسمح للعاملين بدخول مقار العمل مع إنطلاق الدراسة إلا بعد تناول اللقاح.