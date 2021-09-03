الأوكرانية «نتاليا» أستاذة في الكوارع والمحشي بعد 11سنة زواج من مصري

نتاليا تحمل الجنسية الأوكرانية تقيم في الغردقة متزوجة من مصري منذ 11 عامًا وهي أم لثلاثة أبناء وتقيم بين مصر وأوكرانيا، تطبعت بكل ما هو مصري حتى أصبحت أستاذة في عمل الكوارع والمحاشي والملوخية، حيث تعلمت على يد أخت زوجها أثناء زيارتهم لعائلة زوجها في مدن محافظة دمياط والدقهلية.

تعلمت عمل الكوارع والمحاشي بطريقة مصرية خالصة

تقول «نتاليا»، لـ«الوطن»، أنها تعلمت عمل الكوارع والمحاشي بطريقة مصرية خالصة والطعم يكون أحلى من طريقة عمل المصريين مؤكدة أن ذلك بسبب سر الصنعة.

وأضافت أنها تستيقظ من الساعة 8 صباحا لعمل الكوارع وتتركها لمدة 4 ساعات على النار لتستوي جيدًا، كما أنها تلف المحشي بطريقة رائعة قائلة: «بحضّره في الليل وأقوم بالنهار لتسويته وتعلمت الملوخية ومعظم الأكلات المصرية من أخت زوجي لما بسافر قرية زوجي».

نتاليا: أنجبت ولدًا وبنتين يدرسون في المدارس المصرية والمدارس الأوكرانية

ولفتت إلى أنها أنجبت ولدًا وبنتين يدرسون في المدارس المصرية وأيضًا يدرسون في المدارس الأوكرانية «أون لاين»، وأنهم يسافرون لأوكرانيا مرتين في العام وأطفالهم يتحدثوا اللغة المصرية والاكرانية والإنجليزية.

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وقال «هاني»، زوج نتاليا، إنه تزوجها بعدما تعرف عليها أثناء عمله بالسياحة في الغردقة وسافر إلى أوكرانيا قبل الزواج لرؤية عائلتها وتفاصيل حياتهم، موضحاً أنه عائلة زوجته لهم تقاليد أقرب للمصريين من حيث الالتزام وإطاعة أوامر رب العائلة.

وكشف علاء حجازي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حوالى 40 ألف أجنبي مقيمين بالغردقة في عدة مناطق أهمها منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، ومناطق الكوثر وعربية الهضبة والانتر ومجاويش وسط مدينة الغردقة.

وأكد أنهم يقيمون إقامة كاملة ومتزوجون من مصريين، وبعضهم لديهم مشروعات سياحية بالغردقة ويعشقون الغردقة، ولديهم صداقات متنوعة مع المصريين، وأغلبهم يفضلون تكملة حياتهم بالغردقة، نتيجة للمعاملة الجيدة والطقس الجيد والحياة الآمنة والشمس المشرقة والجو الرائع، والأمن والأمان .