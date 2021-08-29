بطول 40 كيلو مترا.. شواطئ الغردقة كاملة العدد في الصيف

تشهد شواطئ الغردقة زحاما كثيفا، حيث يتوافد الآلاف من المصطافين يوميا على الشواطئ العامة والخاصة وشواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية، والتي تمتد بطول 40 كيلو مترا، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا حتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.

وتمتلك الغردقة 4 شواطئ عامة مفتوحة، أكبرها شاطئ النادي الاجتماعي، وشاطئين بمنطقة شارع شيراتون، وشاطئ رقم 9 جنوب المدينة، إضافة إلى عشرات الشواطىء الخاصة.

شاطئ النادي الاجتماعي أكبر شواطئ الغردقة

ويعتبر شاطئ النادي الاجتماعي من أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، ويقع بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض وسط المدينة، وحددت إدارة النادي رسم دخول الشاطئ بـ30 جنيها طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة بـ50 جنيها، شاملة الكراسي والشماسي.

توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ

وتشهد شواطئ الغردقة توافد الآلاف من المواطنين من المحافظات الأخرى، تزامنا مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة في فصل الصيف، حيث تستقبل الغردقة رحلات سياحية بصفة يومية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر.

شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية للنزلاء فقط

وتقتصر الشواطئ الخاصة بالفنادق والمنتجعات السياحية على نزلاء ورواد الفنادق فقط، وغير مسموح نهائيا بالدخول لأي فرد غير مقيم بالفندق، خاصة بعد إلغاء نظام «بيتش يوز»، والذي كان معمولا به في السنوات الماضية بسبب جائحة كوورنا والإقبال الشديد على شواطئ الغردقة ومنتجعاتها السياحية، والتي وصلت فيها الإشغالات بالفنادق إلى 70 بالمائة، وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل طبقآ لقرار مجلس الوزراء.