حركة مطار الغردقة تنتعش بـ550 رحلة سياحية أسبوعياً

يشهد مطار الغردقة الدولي انتعاشة في عدد رحلات الطيران، التي تصل إلى 550 رحلة طيران وصول وإقلاع خلال الأسبوع الجاري، بدءاً من اليوم السبت، وذلك بين مختلف مطارات العالم، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، تتضمن قياس درجة حرارة الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل (PCR) للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل، قبل وصولهم بـ72 ساعة.

مطار الغردقة يشهد هبوط وإقلاع 550 رحلة طيران

وأفاد مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي بأن المطار يشهد وصول وإقلاع 550 رحلة طيران بين مختلف مطارات العالم، معظمها من مطارات دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا والتشكيك ورومانيا والمجر وروسيا وألمانيا ومقدونيا ومولدفا، بالإضافة إلى رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

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فريق علاقات عامة في استقبال الركاب

يضم مطار الغردقة الدولي فريق علاقات عامة على أعلى مستوى من الكفاءات، لاستقبال الركاب بصالات الوصول، والوقوف على أي مشكلات وإيجاد حلول فورية لها، ونجح في استقبال أولى رحلات الطيران السياحية الروسية بالورود والهدايا التذكارية عقب استئنافها بعد انقطاع دام لما يقرب من 6 سنوات.

رفع كفاءة مطار الغردقة الدولي

يقع مطار الغردقة الدولي جنوب مدينة الغردقة، واستقبل أكثر من مليون ونصف سائح، بدايةً من العام الجاري 2021، كما شهد تطوير المنظومة الأمنية، حسب المواصفات الدولية، كما تم رفع كفاءة مبنى الركاب 2، ليستوعب 7.5 مليون راكب، و يضم 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات.

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إشادة دولية بمطار الغردقة

واستقبل مطار الغردقة أكثر من لجنة تفتيش دولية في الشهور الأخيرة، وتلقى إشادة دولية بالإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى.