السياحة الروسية تنعش الزيارات لمتحف الغردقة.. صور

عقب استئناف الرحلات الروسية القادمة من موسكو، وفى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية بعد توقف دام 6 سنوات وبالأخص مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

رحلات للسائحين الروس لزيارة متحف الغردقة

أجرت الشركات المنظمة للسياحة الروسية عدد من الرحلات السياحية لمتحف آثار الغردقة لمشاهدة الحضارة الفرعونية على مر التاريخ حيث يضم المتحف أكثر من قطعة أثرية أصلية تحكي تاريخ مصر من العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى وحتى العصور الحديثة.

واستقبل متحف الغردقة، السائحين الروس، اليوم، بالترحاب من خلال عروض ترفيهية وفلكلور شعبي من التراث المصري مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية وسط ترحاب العاملين بالقطاع السياحي ومتحف.

إشادة السائحين الروس بمتحف الغردقة

وأاشار خالد محفوظ، الشريك الخاص بمتحف الغردقة، أن إدارة المتحف تلقت إشادة من الفوج السياحي الروسي بجمال وروعة متحف الغردقة ومقتنياته القيمة والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتوثيق زيارتهم للمتحف.

وأضاف أن السائحين الروس، أعربوا عن سعادتهم بعودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الأحمر لشغفهم بشواطئ الغردقة وشمسها المشرقة ومناظرها الطبيعية الخلابة وجوها الدافئ والأنشطة البحرية.

وأكد أن السائحين أبدوا إعجابهم بمتحف الغردقة والتقطوا الصور التذكارية ونشروها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ما يمثل وسائل دعاية ترويجية للمقصد السياحي المصري.

متحف الغردقة

يقع متحف الغردقة، بالقرب من طريق القرى بمنطقة مبارك 6 جنوب مدينة الغردقة ومقام على مساحة قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه ألفين من القطع الأثرية ويعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتبلغ تكلفة الانشاءات 160 مليون جنيه تحملها القطاع الخاص ويضم أكثر من 200‪0 قطعة أثرية أصلية.