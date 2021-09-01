الرعاية الصحية تكرم القيادات والعاملين بالهيئة «صور»

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، اليوم، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر.

وقالت الهيئة في بيانها، إن هذه الزيارة تأتي لتكريم من اجتازوا دبلومة إدارة المشروعات بجدارة، والمقدمة كمنحة لعدد من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يؤهل حامليها للحصول على الرخصة الدولية في إدارة المشروعات.

«الرعاية الصحية»: تكريم حاملي دبلومة الإدارة الرقمية للمشروعات

وأكد البيان، أن الدكتور أحمد السبكي والمهندسة غادة لبيب كرمت حاملي دبلومة الإدارة الرقمية للمشروعات، وشمل التكريم عدد من القيادات والكوادر المتميزة التي اجتازت الدبلومة، على رأسهم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مؤمن العشماوي المشرف العام على المشروعات الإستراتيجية ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، الدكتور جمال رطبة المستشار المالي للهيئة، الدكتور أحمد دنقل مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين، الدكتور محمود الديب مدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتورة شيماء عبدالله مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتور محمد نشأت مدير إدارة الرعايه الصحية الثانوية وعضو إدارة المراجعة الداخلية، الدكتورة إنجي غنيم مدير إدارة تنمية المواهب، الدكتورة روفانا على مدير التوعية والمبادرات الصحية، الدكتورة مها مسعد مسئول المسئولية المجتمعية والتواصل المجتمعي.

يأتي ذلك بناءًا على بروتوكول التعاون الثنائي الذي أبرمته الهيئة العامة للرعاية الصحية، العام الماضي، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية بما يسهم في تنفيذ آليات التحول الرقمي بالهيئة بكل سهولة ويُسر.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع الذي عقده على هامش التكريم مع المهندسة غادة لبيب، نتائج البرتوكول، الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة في بناء مجتمع رقمي بما يسمح بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لمواكبة أهداف رؤية مصر2030، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات في دعم تلك الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي للقطاعات المختلفة للدولة، وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا لمعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية، وبناء القدرات الرقمية للمنتفعين ولمقدمي الخدمات بالهيئة، عن طريق استحداث بعض النظم والتطبيقات التي تساعد على رفع جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وبما يضمن تحسين بيئة العمل.

«السبكي»: لابد من التخلص من التعاملات الورقية في العمل

وأكد «السبكي» أن التحول الرقمي لم يعد أمرًا اختياريًا، وأنه لابد من التخلص من التعاملات الورقية في العمل، من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية في قطاعات العمل بما يحقق تأثيرًا حقيقيًا في الإدارة، وكذلك تأهيل وتدريب فريق العمل على القيام بعملهم بفاعلية وسهولة، وهو ما يشعر المنتفعين باختلاف في مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن مشروعات البروتوكول تعمل على التهيئة لاستيعاب التحول الرقمي طبقًا لمنهجية موضوعية معتمدة على إطار مرجعي للبنية المؤسسية، ووفقًا للممارسات والتجارب الدولية وطبقًا للمنهجية العالمية لحوكمة وإدارة تقنية المعلومات المؤسسية.

«الاتصالات»: تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري

فيما أعربت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عن سعادتها لوجود كوادر مهرة من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وهو ما يسهم في تطوير العمل المؤسسي داخلها، ومساعدتها على تنفيذ خطتها في التحول الرقمي باعتبارها أحد الهيئات الثلاث المسئولة عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وبما يسهم في النهاية بتقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.

وأشار الدكتور مؤمن عشماوي، المشرف العام على المشروعات الإستراتيجية ومدير عام الإدارة الإستراتيجية بالهيئة، إلى أن إطار البنية المؤسسية والتحول الرقمي للخدمات الصحية، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، والمحور الأول منها هو (البنية الأساسية) الذي يعتمد على إنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة لنقل المعلومات واعتماد نموذج موحد للشبكات الداخلية وتوفير أدوات متابعة ومراقبة للبنية التحتية، أما المحور الثاني (التطوير المؤسسي للتهيئة للتحول الرقمي) يقوم على تقديم الدعم الفني والاستشارات ودعم تشغيلها برئاسة الهيئة وفروعها المختلفة مع تدريب مقدمي الخدمة وتنمية قدراتهم الرقمية، فيما يرتكز المحور الثالث (نظم وتكنولوجيا المعلومات) على إنشاء ونشر استخدام تطبيقات الصحة الإلكترونية، مثل، التطبيق عن بُعد والتطبيقات الصحية باستخدام الهواتف النقالة والأجهزة الذكية وميكنة دورات العمل لمنافذ تقديم الخدمات بالمراكز والوحدات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية وقعت بروتوكول تعاون ثنائي مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المنشآت الصحية لها، بهدف التهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمي للمركز الرئيسي للهيئة العامة الرعاية الصحية وفروعها وأقاليمها بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الارتقاء بالمنظومة الصحية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع المساهمة في رفع مستوى مقدمي الخدمة الصحية وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة، بالإضافة إلى استحداث نموذج عمل يسمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة كافة خدمات ومهام الهيئة العامة للرعاية الصحية.