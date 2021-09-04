بعد الإشادات في فينيسيا.. معلومات عن فيلم «Spencer» حول الأميرة ديانا

عرض مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، فيلم «Spencer» المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو للمخرج بابلو لاراين، ومن بطولة الممثلة الأمريكية كيرستن ستيوارت، والمشارك في المسابقة الرسمية في الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ويتناول الفيلم جزءا من حياة الأميرة الراحلة ديانا.

إشادات نقدية لكيرستن ستيوارت عن أدائها في «Spencer»

وحظى فيلم «Spencer» في عرضه الأول في المهرجان، بإشادات نقدية وإيجابية عديدة، بالإضافة إلى الثناء على أداء بطلته كيرستن ستيوارت لشخصية الأميرة الراحلة.

نظل الأميرة ديانا وحياتها مصدرا ثريا للدراما والسينما، وبالرغم من مرور سنوات طويلة على رحيلها في حادث سيارة في باريس عام 1997، حين كانت تبلغ من العمر 36 عامًا فقط، مازالت الأميرة حاضرة في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية وحتى الموسيقى التي تتناول الحياة الشخصية لها على مدار العقود الأربعة الماضية.

وفيما يلي أهم معلومات عن فيلم «Spencer» الذي يتناول جزءا محددا من حياة الأميرة الراحلة ديانا:

- يتابع فيلم «Spencer» انهيار زواج ديانا البارز الذي دام 15 عامًا من الأمير تشارلز، وتدور قصة الفيلم على مدار ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الميلاد عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز في مقر الإقامة الشتوية للعائلة المالكة بـ «ساندرينجهام» عام 1991.

- ولكن واجه الفيلم عددا من الانتقادات قبل عرضه، حيث قال عدد من الخبراء الملكيين، إن تاريخ واقعة طلب الطلاق التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع في ساندرينجهام غير دقيقة إطلاقا.

- الفيلم بطولة كريستين ستيوارت وجاك فارثينج في دور «ديانا» و«تشارلز»، على التوالي، كما يشارك في بطولة الفيلم كلا من تيموثي سبال وشون هاريس وسالي هوكينز.

- أوضح المخرج بابلو لارين، أن الدراما لا تتعمق في وفاة ديانا المأساوية، بل تركز بدلاً من ذلك على علاقتها بالعائلة الملكية والحب الذي كانت تتمتع به لأطفالها الأمير وليام والأمير هاري، قائلا: «قررنا الدخول في قصة عن الهوية، وكيف تقرر المرأة بطريقة ما ألا تكون ملكة».

- يشارك الفيلم في مهرجان تيلورايد السينمائي، ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في نفس الشهر، بينما سيتم طرح الفيلم في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة في 5 نوفمبرالمقبل.