كريستين ستيوارت تلعب دور الأميرة ديانا في فيلم جديد

تؤدي الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت دور الأميرة ديانا، في فيلم جديد عنوانه Spencer من إخراج التشيلي بابلو لارين، وسيقوم بتأليفه ستيفين نايت.

وتدور أحداث الفيلم حول "ديانا"، خلال أسبوع واحد، عندما قررت أن زواجها من ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز لم يكن موفقا وقررت الانفصال عنه.

وقال المخرج بابلو لارين لموقع Deadline: "عادة يأتي الأمير ويجد الأميرة، ويدعوها لتصبح زوجته وفي النهاية تصبح ملكة.. هذه هي القصة الخيالية.. لكن عندما تقرر شخصية ما ألا تكون في المملكة، وتقول، أنا أفضل أن أكون نفسي، فهذا قرار كبير، حكاية خرافية مقلوبة.. وهذا هو الفيلم".

وأضاف مخرج الفيلم: "ستيوارت هي الاختيار المثالي وأعتقد أنها ستقوم بشيء مذهل ومثير للاهتمام في الوقت نفسه".

وكريستين ستيوارت، ممثلة ولدت عام 1990 في ولاية كاليفورنيا، ومثلت في أكثر من 50 فيلما، أولها عام 1999 في الفيلم التليفزيوني The Thirteenth Year .. وآخرها Underwater العام الحالي.

ومن أشهر أفلام كريستين ستيوارت، سلسلة The Twilight التي بدأت عام 2008، وفيلم Clouds of Sils Maria، وPersonal Shopper، وClouds of Sils Maria.

وأخرج بابلو لارين، 14 فيلما، وشارك في إنتاج 25 فيلما، ومن أشهر أعماله فيلم جاكي الذي أدت ببطولته ناتالي بورتمان عام 2016، أما المؤلف الإنجليزي ستيفين نايت، فقد كتب أكثر من 30 عملا بحسب موقع IMDB منها المسلسل الشهير Peaky Blinders، ومسلسل See.