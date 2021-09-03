وفاة «مروة» ضحية قوادة المقطم وزوجها متأثرة بإصابتها في المستشفى

لفظت «مروة م أ»، 17 عامًا، أنفاسها الأخيرة صباح اليوم داخل مستشفى البنك الأهلي متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق الثالث بدائرة قسم شرطة المقطم، هربًا من محاولة قيام قوادة وزوجها بإجبارها للعمل في أعمال منافية للآداب.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث باستعجال التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة.. «مروة» ألقت نفسها من الطابق الثالث

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من مستشفى البنك الأهلي بدائرة قسم الشرطة بوصول فتاة مصابة بنزيف داخلي بالمخ وكسور في أنحاء متفرقة بالجسم إثر سقوطها من أعلى، وتم حجزها في الرعاية المركزة للعلاج، وبالانتقال تبين أن الفتاة تدعى «مروة م»، 17 عامًا، ومصابة بكسور ونزيف ولا يمكن استجوابها.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة كانت تقيم مع قواد وزوجته بدائرة القسم، وأنها قفزت من شقتهما بالطابق الثالث بعد محاولتهما إجبارها على العمل بأعمال منافية للآداب، وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين.

حبس القوادة وزوجها

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيداها وأضافا أنهما تعرفا على المجني عليها في ميدان السيدة عائشة، وكانت في حالة مجهدة وملابسها متسخة بسبب تواجدها لعدة أيام في ميدان السيدة عائشة، وعرضا عليها الذهاب معهما إلى شقتهما للإقامة، فوافقت الفتاة وذهبت معهما إلى الشقة، وبعد مرور 3 أيام عرضا عليها العمل بالدعارة، وأحضر القواد رجلًا إلى الشقة وطلب منها الدخول معه غرفة النوم ولكنها رفضت وطلبت ترك الشقة ولكنهما رفضا وأغلقا عليها باب غرفة النوم فقفزت من الشرفة، وأصيبت وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.