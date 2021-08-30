فتاة تقفز من الطابق الثالث بالمقطم هربا من العمل بـ«الدعارة»

شهدت منطقة المقطم، منذ قليل، سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمنطقة، وجرى نقلها إلى مستشفى البنك الأهلي، وتبين من خلال الكشف الظاهري عليها، إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة بجسدها.

تقيم مع قواد

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من المستشفى، بوصول الفتاة مصابة إلى استقبال المستشفى، وأشارت التحريات، إلى أن الفتاة تقيم مع قواد وزوجته، وعندما حاولا إجبارها على العمل في الدعارة، هربت منهما بالقفز من الطابق الثالث، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليهما، وبمواجتهما بأقوال المجني عليها، وما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بصحة الواقعة.

بلاغ للشرطة

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا من مستشفى البنك الأهلي، بوصول فتاة مصابة بكسور إثر سقوطها من الطابق الثالث بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على فتاه 17 سنة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

أقوال المجني عليها

وأفادت المجني عليها، خلال سماع أقوالها، وتحرير محضر بها، أمنها تركت منزل أسرتها، واستقرت في منطقة السيدة عائشة، وقبل أيام شاهدتها إحدى السيدات، وكان بصحبتها زوجها، وطلبا منها الإقامة معهما في شقتهما بالمقطم.

وأضافت المجني عليها، بأن المتهمين حاولا إجبارها على ممارسة الدعارة، بعدما أحضر الزوج المتهم أحد الرجال، لكنها حاولت الهرب وعندما فشلت، قفزت من الطابق الثالث، وأصيبت وجرى نقلها للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل،،