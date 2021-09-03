تجسد الأميرة ديانا في فيلم «Spencer».. كريستين ستيوارت: تدربت على يد مستشارين ملكيين

أقيم اليوم، مؤتمر صحفي لصناع فيلم «Spencer» على هامش فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك قبل ساعات من العرض العالمي الأول للفيلم المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويحمل توقيع المخرج بابلو لاراين وبطولة النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت.

وقالت كريستين ستيوارت، في المؤتمر الصحفي اليوم، «استمتعت بقدراتي الجسدية في صنع هذا الفيلم أكثر من أي شيء آخر.. شعرت بمزيد من الحرية والحيوية والقدرة على الحركة»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

انتقادات بعد إعلان بطولة كريستين ستيوارت لـ«Spencer»

وكان اختيار كريستين ستيوارت لأداء دور الأميرة ديانا خلال أحداث الفيلم أثار انتقادات عديدة وبمثابة «صدمة» بالنسبة للبعض، ولم ينج الفيلم من الانتقادات، ليس فقط على مستوى التمثيل، ولكن على مستوى تحري الدقة في تناول الحقائق التاريخية، وهو ما أثاره بعض الخبراء الملكيين بعد كشف صناع الفيلم عن التوقيت الذي تدور فيه الأحداث وهو ما وصفوه بـ«عدم الدقة».

وأوضحت الممثلة الأمريكية أنه كان هناك مستشارون ملكيون أثناء تصوير الفيلم لتدريب الممثلين وطاقم العمل على جميع الحركات التي لا يمكن للبعض معرفتها بصفتهم أشخاصًا ليسوا من العائلة الملكية، متابعة: «كان هناك دائمًا شخص ما للتأكد من أننا لن نخرج عن الخط».

ووصفت الممثلة التي حضرت المؤتمر الصحفي مع مخرج الفيلم بابلو لارين، وتحدث بحماس عن الأميرة الراحلة التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997، قائلة: «تبرز كمنزل لامع يحترق».

وقالت «ستيوارت»، ردًا على سؤال حول وصف ديانا الدائم بصفتها «أميرة القلوب»: «أعتقد أنه مجرد شيء ولدت به، هناك بعض الناس يتمتعون بطاقة لا يمكن إنكارها، الشيء المحزن حقًا أنها شعرت بالعزلة والوحدة»، وردًا على سؤال حول أسلوب ديانا في الأزياء، أجابت: «لا يهم حقًا ما كانت ترتديه.. الأهم أنها كانت ترتدي قلبها وبالنسبة لي هو أروع شيء فعلته».

قصة فيلم «Spencer» المشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي

يتابع فيلم «Spencer» انهيار زواج «ديانا» البارز الذي دام 15 عامًا من الأمير تشارلز، وتدور قصة الفيلم على مدار ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الميلاد عندما قررت «ديانا» الانفصال عن الأمير تشارلز في مقر الإقامة الشتوية للعائلة المالكة بـ«ساندرينجهام» عام 1991.