طبيب يحذر: الإفراط في تناول المسكنات يؤدي لنزيف في المعدة والدماغ

كشف الدكتور عبداللطيف المُر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب الزقازيق، عن المخاطر التي تنتج عن تناول أدوية المسكنات بشكل معتاد دون إرشاد طبي، قائلًا: «توجد أنواع من المسكنات يسمح بتناولها دون وصفات طبية معتمدة، ولكن رغم ذلك فإن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مخاطر صحية، مثل قرحة ونزيف في المعدة وفي الدماغ ويتسبب بأضرار على الكلى».

مخاطر تناول أدوية المسكنات

وأضاف «المُر» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك أنواعًا قوية من المسكنات لا يمكن استخدامها إلا بعد مراجعة الطبيب، مؤكّدًا أنّ الإفراط في المسكنات يؤدي إلى مخاطر صحية، خاصة المسكنات التي تستخدم مع مرضى السرطانات وآلام العظام.

وشدد أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، على ضرورة الحرص في تناول المسكنات وعدم الإفراط فيها، لأن المسكنات تؤثر على رد الفعل العصبي للأفراد لدرجة تصل إلى أنهم يصبحوا غير قادرين على قيادة السيارة.

هيئة الدواء تناشد المواطنين استخدام المسكنات بأقل جرعة ممكنة

وحذّرت هيئة الدواء المصرية من تناول المسكنات لما لها من أضرار صحية بالغة مثل تضهور وظائف الكلة، وناشدت الهيئة المواطنين باستخدام المسكنات كما هو موصوف وبأقل جرعة ممكنة ولأكثر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة أستشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة.

وأكّدت هيئة الدواء المصرية، أنَّ التعامل الخاطئ مع المسكنات للكثير من الآثار الجانبية والمشاكل الصحية، وذلك بسبب المواد التي تحتوي عليها، وكذلك تفاعلها مع الأدوية الأخرى التي يتناولها الشخص، مبينًا أنَّ الأفراط في تناول المسكنات يسبب بعض المشاكل للقلب والأوعية الدموية، وكذالك الجلطات والسكتات الدماغية، كما أنه من الممكن أن يتسبب في فشل كلوي أو كبدي.