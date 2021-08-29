هيئة الدواء تحذّر من الإفراط في تناول المسكنات: آثاره خطيرة على الصحة

حذّرت هيئة الدواء المصرية، من الإفراط في تناول المسكنات، لما له من أضرار صحية بالغة مثل تدهور وظائف الكلى، وناشدت الهيئة، المواطنين، باستخدام المسكنات كما هو موصوف وبأقل جرعة ممكنة لأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناولها.

وشددت هيئة الدواء في بيان عنها، من مخاطر استخدام المسكنات - التي لا تستلزم وصفة طبية - لمدة أكثر من 10 أيام للألم أو لمدة 3 أيام للحمى، وأكدت ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.

استشارة الصيدلي مهمة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة

وشددت الهيئة، على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد.

زيادة شرب السوائل من 6 لـ8 أكواب حال تناول المسكنات

وأضافت هيئة الدواء، أنّ الأشخاص الذين يتناولون المسكنات، عليهمم زيادة كمية السوائل التي يتناولونها يوميا، لتصبح من 6 لـ8 أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.

ورحبت هيئة الدواء، بجميع الاستفسارات والاستشارات الدوائية عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية، وجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة https://tinyurl.com./drugconsultation

يأتي ذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية، الخاص بنشر الوعي فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية والاستخدام الآمن والأمثل لها في مصر، من خلال استخدام الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة، وتزامنا مع انتشار ظاهرة الإفراط في تناول المسكنات في الآونة الأخيرة كوسيلة سريعة للتخفيف من الألم، يلجأ إليها الكثير من الأشخاص، خاصة المسكنات التي تُصرف دون وصفة طبية.