غلق مركز علاج طبيعي بالإسكندرية يعمل تحت اسم «ميكانيكي بني آدمين»

أغلقت مديرية الصحة بالإسكندرية مركز علاج طبيعي، يحمل اسم «ميكانيكي بني آدمين»، وحررت محضرًا ضد خريج كلية تربية رياضية يعمل به، بسبب انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، وذلك خلال حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك، على عدد من مراكز العلاج الطبيعي بمنطقتي العجمي والعامرية غربي الإسكندرية، حيث تم ضبط ثلاثة مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعي، وتم استصدار قرار بالغلق الإداري لإحداها، وتنفيذ الغلق بالشمع الأحمر للمركزين الآخرين، لصدور قرارين سابقين بالغلق الإداري لهما.

ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بدائرتي قسمي شرطة أول العامرية والدخيلة

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن حملة مشتركة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعي، قامت بضبط خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بدائرتي قسمي شرطة أول العامرية والدخيلة، تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية ودون إشراف طبي، بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة، حيث تم اصطحاب عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة إلى أقسام الشرطة وتحرير محاضر ضدهم لقيامهم بممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشآت طبية غير مرخصة، وتعريض صحة المرضى للخطر وجار عرضهم على النيابة العامة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لتلك المنشآت.

ضبط أدوية قاربت على مليون جنيه في مركز علاج طبيعي مخالف

وأضاف السقعان، في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، أنه تم شن حملة ثانية على مراكز وعيادات التجميل بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مركز للعلاج الطبيعي، غير مرخص بمنطقة كورنيش جليم، يقوم بكتابة روشتات طبية بالمخالفة للقانون وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة وغير مصرح بها، حيث قام التفتيش الصيدلي بتحريز أدوية بقيمة 980 ألف جنيه معدة للبيع، وتم عمل محضر بقسم الشرطة واستصدار قرار بالغلق الإداري للمركز، كما تم ضبط عيادة طبيب صحة عامة غير مرخصة تحتوى على أجهزة «جيم»، وتقوم ببيع الأدوية للمرضى، حيث قام التفتيش الصيدلي بتحريز أدوية بقيمة 60 ألف جنيه، وتم عمل محضر بقسم الشرطة وجارٍ العرض على النيابة العامة.