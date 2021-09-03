الأوقاف تغلق مسجد عمر بن الخطاب في المنوفية لمخالفة إجراءات كورونا

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 3 /9 /2021م غلق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي - الشهداء بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية.

وأكدت الوزارة على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد ، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك ، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

ودعت اللجنة الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء ، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.

غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

ويأتي ذلك بعد ساعات من غلق مصلى السيدات بالسيدة زينب، حيث أعلن الوزارة أنه بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم الجمعة 3 / 9 /2021م وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة ، قرر رئيس القطاع الديني د/ هشام عبد العزيز علي غلق مصلى السيدات بالمسجد لحين انتهاء ظروف كورونا بإذن الله تعالى .