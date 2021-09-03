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غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتب:

حسام حربى
04:01 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

أغلقت وزارة الأوقاف مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، تنفيذا لقرار الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالوزارة، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

وجاء قرار القطاع الديني، بناء على تقرير صادر من مديرية أوقاف القاهرة والمذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب اليوم الجمعة.

وأفاد التقرير بعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط، رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط الوجود بالمسجد اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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