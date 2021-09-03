لمواجهة كورونا.. غلق كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون 15 يوما

اتخذت عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، قرارات جديدة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الرابعة وفقا لما أكدت عليه وزارة الصحة.

تعليق القداسات

واتخذت الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، أول قرار في الموجة الرابعة لفيروس كورونا بإغلاق الكنائس 15 يوما، اعتبارا من اليوم وحتى 17 سبتمبر الجاري، حيث قرر تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنسية وجميع الأنشطة وقاعة العزاء وذلك لازدياد عدد الإصابات في محيط خدمة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

الصلاة بالحجز المسبق في شبرا الخيمة

وفي مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، جرى الإعلان عن ترتيبات جديدة بخصوص مشاركة شعبها في الصلوات الطقسية والخدمات الرعوية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المطرانية في بيانٍ لها، إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية اجتمعت أمس الخميس، لدراسة الوضع الراهن لفيروس كورونا وانتهت إلى عدد من القرارات بإجماع الآراء، كان من أهمها العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة لمشاركة الشعب في القداسات، وبنسبة 50 ٪ من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس على 15 دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة 40 فردًا في صلوات الإكليل والجناز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل.

إلغاء سرادقات العزاء

كما نصت القرارات على إلغاء قاعات وسرادقات العزاء وكذلك إيقاف الرحلات والمؤتمرات التي تقام خارج كنائس الإيبارشية، مع استمرار الأنشطة ذاتها داخل الكنائس. وأعلنت المطرانية في بيانها، عن إعادة توزيع خدمة مدارس الأحد على أيام الجمعة من كل أسبوع بما يسمح لكل مرحلة دراسية بإقامة الخدمة الخاصة بها مرة كل شهر.