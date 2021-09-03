مصدر: موعد عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز من سويسرا لم يحدد حتى الآن

قال مصدر مقرب إن موعد عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز للقاهرة بعد رحلة علاجية في سويسرا لم يتحدد بعد، خاصةً بعد تردد أنباء خلال الساعات الأخيرة عن قرب موعد عودتها واستكمال علاجها بالقاهرة.

وأكد المصدر خلال حديثه لـ«الوطن» أن الحالة الصحية لـ «ياسمين» شهدت تحسنًا نسبيًا حتى الآن، حيث ارتفعت روحها المعنوية بعد وصول زوجها الفنان أحمد العوضي إلي سويسرا، وذلك بعد تعذر سفره معها بسبب عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة السفر.

موعد عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز ما زال مجهولا

وأشار المصدر إلى أن فريقًا طبيًا سويسريًا يشرف على حالة ياسمين عبدالعزيز، حيث تخضع لفحوصات دورية داخل أحد المستشفيات بمدينة جينيف السويسرية، لافتًا إلي أن الأنباء المتداولة حول خضوع ياسمين عبدالعزيز لجراحة جديدة هناك غير صحيحة.

وكان الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز، طمأن محبي شقيقته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب: «ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها شائعة وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها».

ياسمين عبدالعزيز ستعود للقاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري

الأزمة المرضية لياسمين عبدالعزيز بدأت منذ نحو 40 يومًا، حيث نقلت للمستشفى من أجل إجراء عملية جراحية في الرحم، وخلال العملية حدث خطأ طبي تسبب في ثقب بالقولون، بحسب ما ذكر زوجها الفنان أحمد العوضي على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، جعلها تدخل في غيبوبة استمرت 16ساعة، ثم بدأت حالتها تتحسن وخرجت إلى غرفة عادية، وصرّح الأطباء بمغادرتها للمستشفى برفقة طاقم تمريض يلازمها في منزلها لمده 4 أيام، قبل أن تتوجه إلى مطار القاهرة في سيارة إسعاف استعدادًا لسفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان في شهر رمضان الماضي، وهو مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذى شاركت في بطولته رفقة زوجها احمد العوضي، وكان من المقرر ان تبدأ ياسمين البحث عن عمل درامي جديد لشهر رمضان 2022، ولكن حتى الآن لم يتحدد بعد الموقف.