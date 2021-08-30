أحمد العوضي يصل إلى سويسرا لمتابعة حالة ياسمين عبدالعزيز

وصل الفنان أحمد العوضي إلى مدينة جينيف في سويسرا، لمتابعة حالة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تستكمل مرحلة علاجها داخل أحد المستشفيات هناك.

وقال مصدر مقرب من العوضي لـ«الوطن»، إن الأخير تمكن من الحصول على تأشيرة السفر، قبل أيام، ليلحق بزوجته التي كانت سافرت قبل أسابيع إلى سويسرا، لاستكمال علاجها هناك، ولم يتحدد بعد موعد عودتها للقاهرة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، غادرت أحد مستشفيات القاهرة مطلع الشهر الجاري، وعادت إلى منزلها، لكنها قررت السفر إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك بعد مشاورات بينها وبين فريقها الطبي المعالج، حيث لم يتمكن العوضي، من مرافقتها لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة السفر حينها.

أحمد العوضي يتوعد المتخاذل في حالة ياسمين عبدالعزيز

وفي السياق ذاته، كان العوضي توعد من تخاذل في علاج زوجته ياسمين عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، إذ كتب: ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين، سأتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث.

وبدأت الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز بخضوعها لجراحة بسيطة داخل أحد المستشفيات، وهو ما أعلنه العوضي حينها في منشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ياسمين تعرضت لانتكاسة تقرر علي إثرها دخولها غرفة العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي كان مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دراما رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدي الأتربي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.