وائل عبدالعزيز: ياسمين بخير وهترجع قريب «ربنا يجعل يومي قبل يومها»

طمأن شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها على حالتها الصحية بعد عدد كبير من الاستفسارات والأسئلة التي أرسلها الجمهور له، عبر حساباته على السوشيال ميديا.

ورد وائل عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، على استفسارات الجمهور، قائلا «ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها شائعة وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها».

أزمة ياسمين عبدالعزيز الصحية

أصيبت ياسمين عبد العزيز بوعكة صحية منذ عدة أشهر، ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، بحسب ما ذكر زوجها الفنان أحمد العوضي على صفحته بـ«فيس بوك»، جعلها تدخل في غيبوبة استمرت 16ساعة، ثم بدأت حالتها تتحسن وخرجت إلى غرفة عادية، وصرّح الأطباء بمغادرتها للمستشفى برفقة طاقم تمريض يلازمها في منزلها لمده 4 أيام، قبل أن تتوجه إلى مطار القاهرة في سيارة إسعاف استعدادًا لسفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج.

شائعة انفصال العوضي وياسمين

فوجئ الجميع بسفر ياسمين عبدالعزيز بصحبة صديقتها المقربة دون زوجها أحمد العوضي الذي لازمها طوال فتره تواجدها في المستشفى، وتداول الجميع خبر انفصالهما، ليخرج «العوضي» ويعلن خلال تصريحات له أن السبب في عدم سفره مع زوجته هو تأشيرة السفر التي عطلته.

وبالفعل سافر «العوضي»، منذ أيام إلى سويسرا ليتواجد بجوار ياسمين عبدالعزيز فور الانتهاء من تأشيره سفره.

وتحرص أسرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز على التكتم على أي تفاصيل تخص حالتها الصحية ملتزمين الصمت لحين عودتها من سويسرا بعد استكمال رحلة علاجها هناك، وهذا بناء على رغبة الفنانة.