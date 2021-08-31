شقيق ياسمين عبدالعزيز ينفي وفاتها في سويسرا

حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في سويسرا، تصدّر هذا العنوان محركات البحث بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتداول عدد كبير خبر وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في سويسرا على السوشيال ميديا، وهو ما نفاه شقيقها وائل عبدالعزيز على صفحته بـ«فيس بوك».

حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في سويسرا

وحقيقة الأمر أن ياسمين عبد العزيز تتواجد في جنيف من أجل استكمال علاجها بعد تعرضها لخطأ طبي في القاهرة، تحدّث عنه زوجها الفنان أحمد العوضي من خلال منشور قام بمشاركته قبل شهر على «فيس بوك»، دون الخوض في التفاصيل حتى انتهاء ياسمين عبد العزيز من علاجها بشكل كامل.

سفر أحمد العوضي إلى سويسرا

ولم يسافر أحمد العوضي منذ البداية مع ياسمين عبد العزيز، بل غادرت مصر مع أحد مساعديها، وجاء تأخر سفر «العوضي» بسبب عدم حصوله على التأشيرة، وهو ما دعا البعض لربط عدم سفره بانفصاله عن زوجته ياسمين عبدالعزيز، وهو ما نفاه أحمد العوضي في تعليقه على منشور لأحد الصحفيين بـ«فيس بوك».

وسافر أحمد العوضي قبل أيام قليلة إلى جنيف ليرافق ياسمين عبدالعزيز في رحلتها العلاجية، وذلك بعد حصوله على التأشيرة، وسيبقى معها حتى انتهاء علاجها وعودتها للقاهرة.

بداية الوعكة الصحية

وكانت ياسمين عبد العزيز أصيبت بوعكة صحية قبل عيد الأضحى الماضي، ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، بحسب ما ذكره العوضي على صفحته بـ«فيس بوك»، جعلها تدخل في غيبوبة استمرت يومين، ثم بدأت حالتها تتحسن وخرجت إلى غرفة عادية، وصرّح الأطباء بمغادرتها للمستشفى برفقة طاقم تمريض، قبل أن تتوجه إلى مطار القاهرة في سيارة إسعاف استعدادًا لسفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج.