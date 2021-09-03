الأولى من نوعها.. نقابة «كتاب مصر» توقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الأفارقة.. (صور)

وقَّعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، اتفاقية تعاون، وتبادل ثقافي وفكري مشترك -هي الأولى من نوعها- مع اتحاد كتاب أفريقيا، الذي يضم 45 دولة أفريقية في عضويته، منها خمس دول عربية، وذلك دعما للتعاون الثقافي المصري الأفريقي.

وشهد حفل توقيع الاتفاقية، تبادل الكلمات بين رئيسي الاتحادين، وشكر الدكتور ويل أوكيديران، الأمين العام لاتحاد كتاب أفريقيا رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، على دعوته إلى مصر، وعلى إعداد اتفاقية تبادل ثقافي، وتعاون مشترك وشامل بين الاتحادين، واتفق الطرفان على عقد مؤتمر مشترك في العام المقبل.

وحضر التوقيع أعضاء هيئة مكتب النقابة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبعد مراسم التوقيع، واللقاء، أخذت الصور التذكارية مع الضيوف.

وأكد الدكتور ويل أوكيديران في إجاباته على عدد من أسئلة الحضور حول السد الإثيوبي وقوف اتحاد كتاب أفريقيا مع حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.

وفي السياق نفسه، وقَّعت اتفاقية أخرى للتعاون الثقافي المشترك بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة أمينه العام الدكتور علاء عبد الهادي، واتحاد كتاب أفريقيا برئاسة أمينه العام الدكتور ويل أوكيديران.